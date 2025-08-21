Безкоштовне житло для ВПО у Одеській області є важливим інструментом підтримки для тих, хто опинився в складних життєвих обставинах.

Безкоштовне житло для ВПО у Одеській області доступне тим, хто через війну залишив рідні місця, повідомляє Politeka.

Тимчасовий прихисток надають приватні особи, державні структури або комунальні організації.

Актуальну інформацію щодо розміщення, вільних місць та контактів розміщено на платформі "Там, де вас чекають". Для зручного пошуку переселенцям рекомендовано сервіс "Прихисток". На сторінці потрібно вибрати область, ввести кількість людей та склад родини — система покаже відповідні пропозиції. Після цього слід напряму звернутися до орендодавців. Подібний принцип має волонтерський ресурс "Допомагай", де також публікують оголошення.

Обласні адміністрації й місцева влада організовують розміщення переселенців у місцях компактного поселення (МКП). Щоб потрапити до таких локацій, слід заявити про потребу під час евакуації, звернутися до гуманітарного штабу чи зателефонувати на гарячу лінію.

Окрім житла, внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до органів соцзахисту за адресною допомогою. Громадяни, які надають власне помешкання безкоштовно, мають право на державну компенсацію — відповідну заяву необхідно подати до органів самоврядування.

До слова, в Одеській області переселенці також можуть отримати безкоштовні продукти. Центр працює шість днів на тиждень, щодня надаючи всебічну допомогу тим, хто її потребує.

Окрім матеріальної підтримки, у центрі працюють психологи та консультанти, які надають емоційну допомогу людям, що пережили травматичні події або відчувають психологічну втому.

