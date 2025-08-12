Дефицит продуктов в Кривом Роге проявляется не только в отсутствии местной продукции, но и росте цен на базовые позиции.

Дефицит продуктов в Кривом Роге становится все более заметным на примере стремительного подорожания яблок, уже превысивших по цене бананы, сообщает Politeka.

По данным "Hromadske", средняя розничная цена на яблоки в июне достигла 85,20 грн за килограмм, в то время как в прошлом году в этот период она составляла всего 28,11 грн. Таким образом, за год цены выросли в три раза.

По словам Александра Хорева из проекта EastFruit Weekly Ukraine, на украинском рынке практически не осталось местных яблок. Значительную часть ассортимента ныне составляют импортированные плоды, преимущественно из Польши. Причины такого положения эксперты связывают с упадком отрасли. Аграрный специалист Иван Томич объясняет, что ключевую роль сыграли старение садов и сокращение новых насаждений, что делает невозможным стабильное производство.

Расценки на бананы сейчас составляют 74,15 грн/кг, то есть более чем на 10 гривен меньше. При этом в прошлом году стоимость бананов составила 64,03 грн/кг. Показательно, что именно бананы теперь используются как ценовой ориентир для яблок, традиционно значительно доступнее.

Из-за снижения объемов собственного урожая и зависимости от импорта фрукт может окончательно потерять статус ежедневного продукта. Если нынешняя динамика не изменится, потребители рискуют видеть его на полках с премиальными фруктами. Также специалисты предполагают, что дальнейшее уменьшение предложения только усугубит проблему.

Дефицит продуктов в Кривом Роге проявляется не только в отсутствии местной продукции, но и в росте цен на базовые позиции, которые еще недавно были доступны для большинства семей.

Источник: Hromadske

Последние новости Украины: