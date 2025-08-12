Дефіцит продуктів у Кривому Розі проявляється не лише у відсутності місцевої продукції, а й у зростанні цін на базові позиції.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі стає дедалі помітнішим на прикладі стрімкого подорожчання яблук, які вже перевищили за ціною банани, повідомляє Politeka.

За даними "Hromadske", середня роздрібна ціна на яблука в червні сягнула 85,20 грн за кілограм, тоді як торік у цей період вона становила лише 28,11 грн. Таким чином, за рік ціни зросли втричі.

За словами Олександра Хорєва з проєкту EastFruit Weekly Ukraine, на українському ринку практично не залишилося місцевих яблук. Значну частину асортименту нині складають імпортовані плоди, переважно з Польщі. Причини такого становища експерти пов’язують із занепадом галузі. Аграрний фахівець Іван Томич пояснює, що ключову роль відіграли старіння садів і скорочення нових насаджень, що унеможливлює стабільне виробництво.

Розцінки на банани нині становлять 74,15 грн/кг, тобто на понад 10 гривень менше. При цьому торік вартість бананів була на рівні 64,03 грн/кг. Показово, що саме банани тепер використовуються як ціновий орієнтир для яблук, які традиційно були значно доступнішими.

Через зниження обсягів власного врожаю та залежність від імпорту фрукт може остаточно втратити статус щоденного продукту. Якщо нинішня динаміка не зміниться, споживачі ризикують бачити його лише на полицях із преміальними фруктами. Також фахівці припускають, що подальше зменшення пропозиції тільки посилить проблему.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі проявляється не лише у відсутності місцевої продукції, а й у зростанні цін на базові позиції, які ще донедавна були доступними для більшості родин.

Джерело: Hromadske

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати