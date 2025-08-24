Это создает дополнительные вызовы для регионов, таких как Полтавская область, где дефицит продуктов уже ощутим.

Дефицит продуктов в Полтавской области привел к резкому росту цен на яблоки, которые в настоящее время стали значительно дороже банан, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет "Hromadske" со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit Weekly Ukraine.

По данным экспертов аграрного рынка, средняя стоимость этих фруктов достигла 85,20 грн. за килограмм, что в три раза превышает прошлогодний показатель.

Сейчас украинский рынок почти лишен местного товара, на их место пришли импортные фрукты преимущественно из Польши. Еще год назад в июне средняя цена яблок составляла 28,11 грн за килограмм. Теперь стоимость значительно выросла и показывает продолжительное увеличение стоимости традиционного для украинцев продукта.

Аграрный эксперт Иван Томич отмечает, что главными причинами такой ситуации является старение садов и уменьшение площадей под новыми насаждениями. Как следствие, местное производство значительно сократилось. Сейчас бананы выступают индикатором цен, ведь их стоимость составляет 74,15 грн за килограмм, что тоже больше, чем год назад, когда этот показатель равнялся 64,03 грн.

Польские яблоки заполнили рынок и практически вытеснили отечественную продукцию. Украинцев предостерегают, что если так будет продолжаться, эти фрукты окончательно станут премиальным товаром, недоступным для большинства потребителей. Это создает дополнительные вызовы для регионов, таких как Полтавская область, где дефицит продуктов уже ощутим.

Таким образом, украинцы вынуждены приспосабливаться к новым ценовым реалиям, а ситуация с фруктами претерпевает значительные изменения, влияющие на доступность и выбор привычных продуктов.

Источник: Hromadske

