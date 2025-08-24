Це створює додаткові виклики для регіонів, таких як Полтавська область, де дефіцит продуктів уже відчутний.

Дефіцит продуктів у Полтавській області призвів до різкого зростання цін на яблука, які нині стали значно дорожчими за банани, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає "Hromadske" з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit Weekly Ukraine.

За даними експертів аграрного ринку, середня вартість цих фруктів досягла 85,20 грн за кілограм, що у три рази перевищує минулорічний показник.

Зараз український ринок майже позбавлений місцевого товару, на їхнє місце прийшли імпортні фрукти, переважно з Польщі. Так, ще рік тому у червні середня ціна яблук становила 28,11 грн за кілограм. Тепер вартість значно зросла і показує тривале збільшення вартості традиційного для українців продукту.

Аграрний експерт Іван Томич відзначає, що головними причинами такої ситуації є старіння садів і зменшення площ під новими насадженнями. Як наслідок, місцеве виробництво істотно скоротилося. Нині банани виступають індикатором цін, адже їхня вартість наразі становить 74,15 грн за кілограм, що теж більше, ніж рік тому, коли цей показник дорівнював 64,03 грн.

Польські яблука заповнили ринок і фактично витіснили вітчизняну продукцію. Українців застерігають, що якщо так триватиме й надалі, ці фрукти остаточно стануть преміальним товаром, недоступним для більшості споживачів. Це створює додаткові виклики для регіонів, таких як Полтавська область, де дефіцит продуктів уже відчутний.

Таким чином, українці змушені пристосовуватися до нових цінових реалій, а ситуація з фруктами переживає значні зміни, що впливають на доступність та вибір звичних продуктів.

Джерело: Hromadske

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Полтаві: переселенцям полегшать життя, з'явиться корисне нововведення