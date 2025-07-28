Дефіцит продуктів у Полтавській області особливо загострився через зникнення доступних фруктів із полиць магазинів.

Дефіцит продуктів у Полтавській області стає особливо помітним на прикладі різкого стрибка цін на яблука, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає "Hromadske" з посиланням на експертів аграрного ринку.

Поширений та популярний фрукт в Україні нині коштує дорожче за банани. Вітчизняний ринок фактично залишився без власного врожаю. Наразі середня ціна становить 85,20 грн за кілограм, тоді як у червні минулого року вона не перевищувала 28,11 грн.

Експерти констатують, що сьогодні більшість пропозицій на торговельних прилавках — це імпорт, переважно польського походження. Як зазначив Олександр Хорєв, українці майже повністю втратили доступ до локальної продукції.

Основною причиною такого різкого зниження внутрішнього виробництва називають скорочення площ під садами. Аграрний фахівець Іван Томич пояснює це "старінням насаджень" та небажанням фермерів закладати нові. Традиційна доступність яблук виявилася під загрозою.

Цікаво, що за аналогію для порівняння вартості нині використовують банани. Так, один кілограм цього тропічного продукту в Україні коштує близько 74,15 грн. Минулого року — 64,03 грн.

Дефіцит продуктів у Полтавській області особливо загострився через зникнення доступних фруктів із полиць магазинів. Якщо ситуація не зміниться, яблука можуть остаточно перейти в категорію товарів підвищеного цінового сегмента, що унеможливить їх регулярне споживання широким загалом.

Учасники ринку закликають звернути увагу на підтримку садівництва, щоб уникнути ще більшого скорочення внутрішньої пропозиції.

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