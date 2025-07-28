Дефицит продуктов в Полтавской области особенно обострился из-за исчезновения доступных фруктов с полок магазинов.

Дефицит продуктов в Полтавской области становится особенно заметным на примере резкого скачка цен на яблоки, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет "Hromadske" со ссылкой на экспертов аграрного рынка.

Распространенный и популярный фрукт в Украине сейчас стоит дороже банан. Отечественный рынок фактически остался без собственного урожая. Пока средняя цена составляет 85,20 грн за килограмм, тогда как в июне прошлого года она не превышала 28,11 грн.

Эксперты констатируют, что сегодня большинство предложений на торговых прилавках это импорт, преимущественно польского происхождения. Как отметил Александр Хорев, украинцы почти полностью лишились доступа к локальной продукции.

Основной причиной столь резкого снижения внутреннего производства называют сокращение площадей под садами. Аграрный специалист Иван Томич объясняет это "старением насаждений" и нежеланием фермеров закладывать новые. Традиционная доступность яблок оказалась под опасностью.

Интересно, что за аналогию для сравнения стоимости в настоящее время используются бананы. Один килограмм этого тропического продукта в Украине стоит около 74,15 грн. В прошлом году - 64,03 грн.

Дефицит продуктов в Полтавской области особенно обострился из-за исчезновения доступных фруктов с полок магазинов. Если ситуация не изменится, яблоки могут окончательно перейти в категорию товаров повышенного ценового сегмента, что сделает невозможным их регулярное потребление широким кругом.

Участники рынка призывают обратить внимание на поддержку садоводства во избежание еще большего сокращения внутреннего предложения.

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