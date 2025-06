Денежная помощь для пенсионеров в Украине предоставляется в 2025 году в размере 1 тысячи долларов от фонда "Gate to Ukraine", сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба фонда в Facebook.

Проект "Gate to Ukraine" снова открыл возможность подать заявку на получение финансовой помощи. Как сообщают организаторы, программа Direct Financial Help возобновляет прием анкет от нуждающихся в поддержке.

Финпомощь предоставляется, если они отвечают определенным условиям. Так, подать заявку могут семьи, пострадавшие в результате обстрелов, произошедших с 1 мая 2025 года и по сей день.

Также право на получение денежной помощи для пенсионеров имеют домохозяйства, проживающие в прифронтовых районах или вынужденные покинуть свое жилье в этот период из-за опасности, в частности из таких регионов: Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая области, а также Никопольская община Днепропетровщины.

К участию в программе приглашаются семьи, которые остаются на территориях, примыкающих к зоне боевых действий, а также внутренне перемещенные лица, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Сумма составляет тысячу долларов США на одно домохозяйство.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте проекта. Важно внимательно внести все данные и прикрепить документы, подтверждающие ваш статус и право на участие в программе. Организаторы отмечают, что после поступления необходимого количества заявок прием будет прекращен, поэтому следует поспешить с регистрацией.

