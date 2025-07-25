Переходный период с дефицитом продуктов в Киевской области к 2026 году окажется испытанием.

Дефицит продуктов в Киевской области приобретает новый уровень, ведь в Украине ожидается существенный дефицит ржи, что уже влияет на ценовую ситуацию в торговой сети, сообщает Politeka.

Об этом сообщил директор Союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский в одном из недавних интервью.

Из-за почти полного отсутствия собственного выращивания в 2025-2026 годах производители муки вынуждены закупать импортное зерно по высоким ставкам.

Сегодня ситуация считается критической: доля используемого пекарнями сырья поступает из Польши или стран Балтии. Основная причина – аграрии все меньше сеют рожь, предпочитая пшеницу, которая обеспечивает до 60 ц/га вместо 40 ц/га. Такая разница в урожайности оказывает непосредственное влияние на доход и выбор культур.

Не менее важную роль сыграли изменения в импорте: ранее значительная часть ржи приезжала из Беларуси, однако сейчас поставки из этой страны почти прекратились, что повлекло за собой дефицит. По словам Рыбчинского, ценник на тонну зерна вырос почти вдвое - с 6-7 тыс. грн в 2024 году до 12-14 тыс. грн. грн в мае 2025-го. Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте муки: было 10 тыс. грн за тонну, стало 18-20 тыс.

Такие условия неизбежно приведут к увеличению стоимости ржаного хлеба до 40-50 гривен за буханку. Часть пекарей может даже отказаться от выпечки такого продукта из-за убыточности. Импортное зерно гораздо дороже, украинское сырье стремительно теряет в доступности.

Однако эксперт предполагает возможный поворот: высокий спрос и дорогие цены могут стимулировать аграриев вернуться к выращиванию ржи. Поэтому в сезоне 2026/2027 доля земель под этой культурой может возрасти и стабилизировать рынок. При этом адаптация займет время и переходный период с дефицитом продуктов в Киевской области до 2026 года окажется испытанием.

Источник: interfax

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