Графік відключення світла в Київській області з 24 по 25 липня спрямований на довгострокову стабільність електросистеми.

Графік відключення світла в Київській області з 24 по 25 липня охоплює кілька населених пунктів, повідомляє Politeka.

Інформацію про відключення надає Миронівська міська рада та сайт kyiv.news.

Зокрема, у Бучанській громаді заплановані профілактичні заходи з обслуговування електромереж. Тимчасова відсутність електропостачання пов’язана з необхідністю модернізації системи та запобігання несправностям у періоди пікового навантаження.

У Бучі 24 липня світла не буде з 09:00 до 20:00 на таких вулицях: Вокзальна, Енергетиків, Чорних Запорожців, Шевченка, Нове Шосе та Яснополянська. У цей самий день у Ворзелі з 08:00 до 18:00 відключення торкнуться вулиць: Стражеска, Ворзельська, Курортна (будинки 64 і 72), Березова, Лісова (будинок 1), Городецького та Яблунська (будинок 1).

Профілактика важлива для надійності електропостачання, особливо напередодні холодного сезону. Споживачам радять заздалегідь підготувати необхідні прилади, зарядити гаджети та адаптувати денні справи до тимчасових незручностей. Вказані роботи не мають відношення до стабілізаційних або екстрених заходів, а проводяться окремо у межах планового обслуговування.

Також Миронівська міська рада інформує, що в селі Козин 24 липня електропостачання припинять на вулиці Моргунівка з 08:30 до 19:30. Наступного дня, 25 числа, світла не буде в селах Владиславка (Академіка Кириченка, Заводська, Набережна, Центральна) та Гулі (Лугова, Набережна) — із 08:30 до 19:30.

Графік відключення світла в Київській області з 24 по 25 липня спрямований на довгострокову стабільність електросистеми. Мешканцям варто зважати на оголошення, оскільки знеструмлення можливе як на всій вулиці, так і на окремих ділянках.

Джерело: Миронівська міська рада та kyiv.news

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