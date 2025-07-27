Специалисты отмечают, что дефицит продуктов в Харьковской области стал следствием не только сокращения поставок, но и общей нестабильности аграрного сектора.

Дефицит продуктов в Харьковской области сказался и на ценовой ситуации с огурцами, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет со ссылкой на аналитиков EastFruit.

По состоянию на сегодняшний день тепличная продукция стоит от 30 до 50 грн за килограмм, что на 13% выше, чем неделю назад. Аналитики EastFruit отмечают, что это изменение обусловлено уменьшением количества выборок в хозяйствах. Массовые зачистки в теплицах перед вторым севооборотом оказали существенное влияние на объемы, поступающие в продажу.

Кроме того, погодные условия в летний период также не способствовали активному уборке урожая. Поэтому огурцы стали менее доступными даже на региональном уровне. По данным участников рынка, ситуация вызывает беспокойство: если тренд будет продолжаться, спрос может упасть из-за нежелания потребителей покупать более дорогой товар.

Несмотря на подорожание, средний уровень цен остается на 16% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Однако дальнейший рост может негативно отразиться на сбыте в торговых сетях.

Специалисты отмечают, что дефицит продуктов в Харьковской области стал следствием не только сокращения поставок, но и общей нестабильности аграрного сектора. Ситуация требует быстрой реакции от производителей и ритейла для недопущения еще большей разбалансировки на рынке.

Источник: УНН

К слову, также сообщалось о бесплатных продуктах в Харьковской области для пенсионеров и ВПЛ.

О датах новых раздач бесплатных продуктов для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области сообщает организация дополнительно на своих страницах в социальных сетях.

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