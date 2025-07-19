Безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Харківській області роздають благодійні організації в рамках декількох проєктів.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Харківській області надаються благодійним фондом ASB Ukraine в рамках нового проєкту, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці Фейсбук цієї організації.

Одна з ключових місій організації ASB Ukraine — підтримка найуразливіших верств населення, що проживають поблизу зони бойових дій.

У межах проєкту «Надання екстреної допомоги людям, які постраждали від конфлікту, у прифронтових районах Харківської та Донецької областей та внутрішньо переміщеним особам у центральних регіонах України», команда ASB Ukraine спільно з організацією Eleos-Ukraine щоденно надає підтримку тим, хто найбільше її потребує. Фінансування цього проєкту забезпечує гуманітарна ініціатива Aktion Deutschland Hilft.

Основна мета ініціативи — забезпечити базові потреби людей, які залишаються у складних гуманітарних умовах. Допомога охоплює не лише переселенців у центральних регіонах, а й мешканців громад, які живуть під постійною загрозою обстрілів та руйнувань.

Серед видів підтримки — роздача безкоштовних продуктів для пенсіонерів та ВПО у Харківській області та гігієнічних наборів, які допомагають людям пережити складні періоди, коли доступ до магазинів, аптек чи інших важливих ресурсів є обмеженим або відсутнім.

Гуманітарну допомогу в рамках проєкту вже отримали мешканці таких громад: Дергачівська та Богодухівська громади, а також мешканці міста Харків.

Про дати нових роздач безкоштовних продуктів для пенсіонерів та ВПО у Харківській області повідомляє організація додатко на своїх сторінках в соціальних мережах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гроші на догляд за пенсіонером в Харкові: хто з українців може отримати виплати, важливі нюанси.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для людей з інвалідністю в Харкові: українцям передбачені виплати, названо суму.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ назвали причини скасування допомоги.