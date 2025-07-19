Бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области раздают благотворительные организации в рамках нескольких проектов.

Бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области предоставляются благотворительным фондом ASB Ukraine в рамках нового проекта, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице Фейсбука этой организации.

Одна из ключевых миссий организации ASB Ukraine – поддержка самых уязвимых слоев населения, проживающих вблизи зоны боевых действий.

В рамках проекта «Оказание экстренной помощи людям, пострадавшим от конфликта, в прифронтовых районах Харьковской и Донецкой областей и внутренне перемещенным лицам в центральных регионах Украины», команда ASB Ukraine совместно с организацией Eleos-Ukraine ежедневно оказывает поддержку тем, кто больше ее нуждается. Финансирование этого проекта обеспечивает гуманитарная инициатива Aktion Deutschland Hilft.

Основная цель инициативы – обеспечить базовые потребности людей, которые остаются в сложных гуманитарных условиях. Помощь охватывает не только переселенцев в центральных регионах, но и жителей общин, живущих под постоянной угрозой обстрелов и разрушений.

Среди видов поддержки — раздача бесплатных продуктов для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области и гигиенических наборов, которые помогают людям пережить сложные периоды, когда доступ к магазинам, аптекам или другим важным ресурсам ограничен или отсутствует.

Гуманитарную помощь в рамках проекта уже получили жители таких общин: Дергачевское и Богодуховское общество, а также жители города Харьков.

О датах новых раздач бесплатных продуктов для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области сообщает организация дополнительно на своих страницах в социальных сетях.

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