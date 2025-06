Грошова допомога для пенсіонерів в Україні надається 2025 року у розмірі 1 тисячі доларів від фонду "Gate to Ukraine", повідомляє Politeka.net.

Про це інформує пресслужба фонду у Facebook.

Проєкт "Gate to Ukraine" знову відкрив можливість подати заявку на отримання фінансової допомоги. Як повідомляють організатори, програма Direct Financial Help відновлює прийом анкет від тих, хто потребує підтримки.

Фіндопомога для пенсіонерів в Україні надається, якщо вони відповідають певним умовам. Так, подати заявку можуть родини, які постраждали внаслідок обстрілів, що відбулися з 1 травня 2025 року і до сьогодні.

Також право на отримання грошової допомоги для пенсіонерів мають домогосподарства, що проживають у прифронтових районах або були змушені покинути своє житло в цей період через небезпеку, зокрема з таких регіонів: Херсонська, Харківська, Сумська, Донецька області, а також Нікопольська громада Дніпропетровщини.

До участі в програмі запрошуються родини, які залишаються на територіях, що межують із зоною бойових дій, а також внутрішньо переміщені особи, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Сума становить одну тисячу доларів США на одне домогосподарство.

Щоб подати заявку, необхідно заповнити спеціальну форму на офіційному сайті проєкту. Важливо уважно внести всі дані та прикріпити документи, що підтверджують ваш статус та право на участь у програмі. Організатори зазначають, що після надходження необхідної кількості заявок прийом буде припинено, тож варто поспішити з реєстрацією.

