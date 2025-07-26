Дефіцит продуктів у Черкасах відчутний вже зараз, і поки зберігаються ризики, навряд чи рибна галузь швидко відновиться.

Дефіцит продуктів у Черкасах проявляється не лише у традиційних категоріях, а й у рибному секторі, адже з магазинів майже зникли такі звичні види риби, як щука та товстолоб, повідомляє Politeka.

На це звернула увагу іхтіолог Юлія Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України у коментарі виданню «Телеграф».

За її словами, основною причиною стала катастрофа на Каховському водосховищі, яка фактично паралізувала промисел. Ускладнення з отриманням дозволів, заборони на вилов, обмеження доступу до водойм через замінування та окупацію – усе це призвело до критичного зменшення обсягів вилову риби.

Промислові рибалки та аматори однаково стикаються з неможливістю вести діяльність. Внаслідок цього щука та товстолоб фактично зникли з полиць, а там, де залишилися, їхня вартість стрімко піднялася. У Varus товстолоб продається майже по 180 грн за кілограм, тоді як у «Сільпо» – 111 грн. Щука в деяких торгових мережах відсутня взагалі, а в інших коштує понад 190 грн/кг.

Експерти підкреслюють, що ситуація може погіршитися найближчим часом, оскільки поповнення запасів неможливе без стабілізації умов на південному сході. Раніше доступні сорти стали делікатесами.

Дефіцит продуктів у Черкасах відчутний вже зараз, і поки зберігаються ризики, навряд чи рибна галузь швидко відновиться.

Джерело: Телеграф

До слова, також повідомлялося про нестачу яблук. Фрукти, які ще донедавна були доступним фруктом для кожної родини, тепер обганяють за ціною навіть банани.

Згідно з інформацією аграрних експертів, середня вартість яблук на українському ринку сягнула рекордних 85,20 гривень за кілограм, що утричі більше, ніж рік тому, коли ціна ледь перевищувала 28 грн.

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