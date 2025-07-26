Дефицит продуктов в Черкассах ощутим уже сейчас, и пока сохраняются риски, вряд ли рыбная отрасль быстро восстановится.

Дефицит продуктов в Черкассах проявляется не только в традиционных категориях, но и в рыбном секторе, ведь из магазинов почти исчезли такие привычные виды рыбы как щука и толстолоб, сообщает Politeka.

На это обратила внимание ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины в комментарии «Телеграф».

По ее словам, основной причиной стала катастрофа на Каховском водохранилище, фактически парализовавшая промысел. Усложнение с получением разрешений, запрета на отлов, ограничение доступа к водоемам из-за заминирования и оккупации – все это привело к критическому уменьшению объемов отлова рыбы.

Промышленные рыбаки и любители все равно сталкиваются с невозможностью вести деятельность. В результате щука и толстолоб фактически исчезли с полок, а там, где остались, их стоимость стремительно поднялась. У Varus толстолобый продается почти по 180 грн за килограмм, тогда как у «Сильпо» – 111 грн. Щука в некоторых торговых сетях отсутствует вообще, а в других стоит более 190 грн/кг.

Эксперты подчеркивают, что ситуация может ухудшиться в ближайшее время, поскольку пополнение запасов невозможно без стабилизации условий на юго-востоке. Ранее доступные сорта стали деликатесами.

Дефицит продуктов в Черкассах ощутим уже сейчас, и пока сохраняются риски, вряд ли рыбная отрасль быстро восстановится.

Источник: Телеграф

К слову, также сообщалось о нехватке яблок. Фрукты, которые еще недавно были доступным фруктом для каждой семьи, теперь обгоняют по цене даже бананы.

Согласно информации аграрных экспертов, средняя стоимость яблок на украинском рынке достигла рекордных 85,20 гривен за килограмм, что в три раза больше, чем год назад, когда цена едва превышала 28 грн.

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