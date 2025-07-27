Грошова допомога в Дніпропетровській області буде надаватися у місті Кривий Ріг, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надають на офіційному каналі "Грошова допомога від УВКБ ООН".
З 28 липня 2025 року стартує реєстрація на отримання фінансової підтримки від УВКБ ООН. Грошова допомога в Дніпропетровській області буде доступна для мешканців м. Кривий Ріг за адресою: вул. Володимира Бизова, 5. Запис здійснюється лише під час особистої консультації – телефонна реєстрація відсутня.
Прийом заявок проходитиме з понеділка по п’ятницю, з 09:30 до 16:00, у порядку живої черги. Важливо попередньо ознайомитися з умовами участі, які закріплено в офіційних повідомленнях. Це дозволить уникнути непорозумінь і заощадити час.
Під час запису обов’язково потрібно мати документи всіх осіб, яких плануєте зареєструвати: ІПН-коди, паспорти, підтвердження статусу ВПО (за останні 6 місяців). Також слід чітко повідомити, хто включений до заявки, і вказати родинні зв’язки між учасниками.
Актуальний розклад, додаткові оголошення та зміни в грошовій допомозі в Дніпропетровській області публікуються в телеграм-каналі. Контактна інформація щодо офісів в інших регіонах та загальні відомості доступні за посиланням.
До слова, у Дніпрі також надають безкоштовні продукти.
Для внутрішньо переміщених осіб із Луганської області, які перебувають на обліку в Сіверодонецькому гуманітарному хабі, триває видача гуманітарної підтримки у формі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі. Підтримка надається благодійною організацією "GEM Ukraine" у партнерстві з фондом Howard G. Buffett Foundation.
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