Актуальное расписание, дополнительные объявления и изменения в денежной помощи в Днепропетровской области публикуются в телеграмм-канале.

Денежная помощь в Днепропетровской области будет предоставляться в Кривом Роге, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на официальном канале "Денежная помощь УВКБ ООН".

С 28 июля 2025 г. стартует регистрация на получение финансовой поддержки от УВКБ ООН. Денежная помощь в Днепропетровской области будет доступна жителям г. Кривой Рог по адресу: ул. Владимира Бызова, 5. Запись производится только во время личной консультации – телефонная регистрация отсутствует.

Прием заявок будет проходить с понедельника по пятницу, с 09.30 до 16.00, в порядке живой очереди. Важно предварительно ознакомиться с условиями участия, закрепленными в официальных сообщениях. Это позволит избежать недоразумений и сэкономить время.

При записи обязательно нужно иметь документы всех лиц, которых планируете зарегистрировать: ИНН-коды, паспорта, подтверждение статуса ВПЛ (за последние 6 месяцев). Также следует четко сообщить, кто включен в заявку, и указать родственные связи между участниками.

Актуальное расписание, дополнительные объявления и изменения в денежной помощи в Днепропетровской области публикуются в телеграмм-канале. Контактная информация об офисах в других регионах и общие сведения доступны по ссылке .

Кстати, в Днепре также предоставляют бесплатные продукты.

Для внутренне перемещенных лиц из Луганской области, состоящих на учете в Северодонецком гуманитарном хабе, продолжается выдача гуманитарной поддержки в форме бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре. Поддержка оказывается благотворительной организацией "GEM Ukraine" в партнерстве с фондом Howard G. Buffett Foundation .

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