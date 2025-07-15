Аграрії очікують, що через кліматичні виклики та дефіцит продуктів у Дніпропетровській області ціни суттєво зростуть.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області набуває реальних ознак, адже аграрії фіксують різке погіршення умов вирощування овочів, баштанних та бульбокоренеплодів, повідомляє Politeka.

У червні майже по всій території України спостерігалося комплексне негативне погодне явище: відсутність опадів, тривала спека, холодні ночі та локальні зливи з градом. Це суттєво уповільнило ріст культур, а місцями призвело до їх загибелі.

Найгірша ситуація склалася на півдні та сході. У Херсонській області — надзвичайна посуха. У Дніпропетровській — серйозні пошкодження через град у Синельниківському, Самарському, Павлоградському районах. Листя рослин масово скручується, денне в’янення стало звичним явищем.

Аналіз вологозапасів засвідчує критичне падіння показників у багатьох центральних регіонах. Зокрема, поля з кукурудзою, соняшником і соєю на Одещині, Харківщині, Полтавщині, Київщині отримали вологу в обсягах, що вдвічі-втричі нижчі за норму — лише 5–40 мм замість 80–110. Це безпосередньо позначається на майбутньому зборі врожаю.

Особливу загрозу становлять зливи, які замість зрошення приносять механічні пошкодження насадженням. У багатьох точках опади супроводжувалися градинами діаметром понад 5 мм, що призводило до механічного травмування овочів і картоплі. На тлі водного дефіциту це посилює стрес для рослин.

Водночас у західних областях ситуація відносно стабільна: температура тримається в межах норми, а рівень вологи — достатній. Там овочеві розвиваються без суттєвих відхилень.

Аграрії очікують, що через кліматичні виклики та дефіцит продуктів у Дніпропетровській області ціни суттєво зростуть.

Джерело: apk-inform

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