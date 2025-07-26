Дефіцит продуктів у Черкасах наочно демонструє, як екологічна катастрофа, збройний конфлікт і порушення ланцюгів постачання можуть призвести до втрати базових продовольчих позицій.

Дефіцит продуктів у Черкасах торкнувся навіть рибної полиці, адже товстолобик і щука, які раніше вважались звичними для українців, майже повністю зникли з прилавків місцевих супермаркетів, повідомляє Politeka.

Експерти фіксують стрімке падіння обсягів вилову — головну причину рибного занепаду в країні.

Іхтіолог Юлія Куцоконь із Інституту зоології імені Шмальгауза зазначає, що ситуація різко погіршилася після підриву Каховського водосховища. Ця екологічна катастрофа знищила не лише популяції водних організмів, а й доступ до значної кількості рибних місць. Чимало водойм наразі перебувають на окупованих територіях, інші — міновані або пересохлі. Через це навіть професіонали втратили можливість займатися промисловим ловом.

В умовах війни рибалки стикаються з адміністративними труднощами — дозволи на вихід на воду видаються рідко, а любительське рибальство обмежується через безпекові ризики. Ці обставини стали критичними для рибного ринку: запаси вичерпуються, а попит зберігається. Саме тому товстолобик і щука перетворились на делікатеси, а їхня вартість зросла майже вдвічі.

У роздрібній торгівлі товстолоб коштує від 111 гривень у “Сільпо” до майже 180 у Varus. Щука подекуди взагалі відсутня, а де доступна — продається за 190 гривень і вище. Такі цінники роблять рибу недоступною для значної частини населення.

Дефіцит продуктів у Черкасах наочно демонструє, як екологічна катастрофа, збройний конфлікт і порушення ланцюгів постачання можуть призвести до втрати базових продовольчих позицій.

Джерело: Телеграф

Останні новини України:

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.