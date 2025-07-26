Дефицит продуктов в Черкассах наглядно демонстрирует, как экологическая катастрофа, вооруженный конфликт и нарушение цепей снабжения могут привести к потере базовых продовольственных позиций.

Дефицит продуктов в Черкассах затронул даже рыбную полку, ведь толстолобик и щука, ранее считавшиеся привычными для украинцев, почти полностью исчезли с прилавков местных супермаркетов, сообщает Politeka.

Эксперты фиксируют стремительное падение объемов отлова – главную причину рыбного упадка в стране.

Ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии имени Шмальгауза отмечает, что ситуация резко ухудшилась после подрыва Каховского водохранилища. Эта экологическая катастрофа уничтожила не только популяцию водных организмов, но и доступ к значительному количеству рыбных мест. Многие водоемы сейчас находятся на оккупированных территориях, другие — минированные или пересохшие. Из-за этого даже профессионалы потеряли возможность заниматься промысловой ловлей.

В условиях войны рыбаки сталкиваются с административными трудностями — разрешения на выход на воду выдаются редко, а любительское рыболовство ограничивается из-за риска безопасности. Эти обстоятельства стали критическими для рыбного рынка: запасы иссякают, а спрос сохраняется. Поэтому толстолобик и щука превратились в деликатесы, а их стоимость выросла почти вдвое.

В розничной торговле толстолоб стоит от 111 гривен в Сильпо до почти 180 в Varus. Щука иногда вообще отсутствует, а где доступна — продается за 190 гривен и выше. Такие ценники делают рыбу недоступной для большого числа населения.

Дефицит продуктов в Черкассах наглядно демонстрирует, как экологическая катастрофа, вооруженный конфликт и нарушение цепей снабжения могут привести к потере базовых продовольственных позиций.

Источник: Телеграф

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