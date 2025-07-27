Медичний центр організації надає гуманітарну допомогу для пенсіонерів та ВПО у Хмельницькому.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Хмельницькому надається благодійним фондом "Карітас Хмельницький УГКЦ", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці фонду в Фейсбук.

Медичний центр організації надає гуманітарну допомогу для пенсіонерів та ВПО у Хмельницькому. Це не просто медична установа — це місце, де кожен може отримати комплексну допомогу: від лікування і психологічної підтримки до реабілітації та паліативного догляду. Адреса: Зарічанська, 10/3-Б.

Команда складається з кваліфікованих лікарів, медичних сестер, психологів і соціальних працівників. Усі вони об'єднані однією метою — підтримати людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, і забезпечити їм якісну, людяну та гідну допомогу. Робота ведеться як в амбулаторному форматі, так і через мобільні виїзди до громад.

Сімейна медицина:

Забезпечується комплексна медична підтримка як дорослим, так і дітям. Пацієнти можуть звернутися до лікаря загальної практики для діагностики, лікування, профілактичних оглядів та ведення хронічних захворювань. Проводяться щеплення, консультації щодо вакцинації та профілактичні медичні послуги для всієї родини.

Психологічна підтримка:

Фахівці надають індивідуальні консультації дорослим, дітям, ветеранам, переселенцям та всім, хто переживає складні життєві обставини. Працюють групи підтримки, проводяться психоосвітні сесії для родин. Застосовуються сучасні й ефективні методи психотерапії, зокрема когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) та майндфулнес-підходи, що допомагають справлятися з тривогою, наслідками травматичних подій, втратами та стресом.

Паліативна допомога:

Це один із найважливіших напрямків. Спеціалісти надають догляд та полегшення симптомів невиліковно хворим людям, здійснюють домашні візити, організовують підтримку для родин, забезпечують психологічний та соціальний супровід на кожному етапі. Особлива увага приділяється збереженню гідності людини в останні дні її життя.

Мобільна медична допомога:

Для забезпечення рівного доступу до медицини у віддалених громадах, центр організовує виїзди мобільних бригад. У складі таких бригад працюють лікарі, медсестри, психологи. Вони проводять УЗД, беруть базові аналізи, надають первинні консультації — усе, щоб люди могли отримати допомогу без необхідності їхати до міста.

Фізична реабілітація та фізіотерапія:

Для тих, хто відновлюється після інсульту, травм чи важких захворювань, доступна програма реабілітації, що включає фізіотерапію, лікувальний масаж, елементи ерготерапії. Окремо проводиться навчання родичів пацієнтів доглядати за близькими. Також діють програми активного довголіття для людей поважного віку.

УЗД-дослідження:

Центр пропонує гуманітарну допомогу для пенсіонерів та ВПО у Хмельницькому у вигляді ультразвукових обстежень — органів черевної порожнини, щитоподібної залози, сечостатевої системи, суглобів, серця тощо. Обстеження доступні як для дорослих, так і для дітей. Медичний персонал супроводжує пацієнта на всіх етапах — від підготовки до отримання результатів.

Записатися на прийом до спеціалістів медичного центру можна онлайн через спеціальну форму на сайті. Для цього достатньо натиснути кнопку "Записатись" на платформі Medics.

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