Медицинский центр организации оказывает гуманитарную помощь для пенсионеров и ВПЛ в Хмельницком.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Хмельницком предоставляется благотворительным фондом "Каритас Хмельницкий УГКЦ", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице фонда в Фейсбуке.

Медицинский центр организации оказывает гуманитарную помощь для пенсионеров и ВПЛ в Хмельницком. Это не просто медицинское учреждение — место, где каждый может получить комплексную поддержку: от лечения и психологической до реабилитации и паллиативного ухода. Адрес: Заричанська, 10/3-Б.

Команда состоит из квалифицированных врачей, медсестер, психологов и социальных работников. Все они объединены одной целью — поддержать людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, обеспечить им качественную, человечную и достойное содействие. Работа ведется как в амбулаторном формате, так и через мобильные выезды в общины.

Семейная медицина:

Обеспечивается комплексная медицинская поддержка как взрослым, так и детям. Пациенты могут обратиться к врачу общей практики для диагностики, лечения, профилактических осмотров и ведения хронических заболеваний.

Психологическая:

Специалисты предоставляют индивидуальные консультации взрослым, детям, ветеранам, переселенцам и всем переживающим сложные жизненные обстоятельства. Работают группы поддержки, проводятся психообразовательные сессии для семей. Применяются современные и эффективные методы психотерапии, в частности когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и майндфулнес-подходы, помогающие справляться с тревогой, последствиями травматических событий, потерями и стрессом.

Паллиативная помощь:

Это одно из важнейших направлений. Специалисты предоставляют уход и облегчение симптомов неизлечимо больным людям, осуществляют домашние визиты, организуют поддержку для семей, обеспечивают психологическое и социальное сопровождение на каждом этапе. Особое внимание уделяется сохранению достоинства человека в последние дни его жизни.

Мобильная медицинская поддержка:

Для обеспечения равного доступа в отдаленных общинах центр организует выезды мобильных бригад. В составе таких бригад работают врачи, медсестры, психологи. Они проводят УЗИ, берут базовые анализы, дают первичные консультации — все, чтобы люди могли получить содействие без необходимости ехать в город.

Физическая реабилитация и физиотерапия:

Для тех, кто восстанавливается после инсульта, травм или тяжелых заболеваний, доступна программа реабилитации, включающая физиотерапию, лечебный массаж, элементы эрготерапии. Отдельно проводится обучение родственников пациентов ухаживать за близкими. Также действуют программы активного долголетия для людей преклонных лет.

УЗИ-исследование:

Центр предлагает гуманитарную помощь для пенсионеров и ВПЛ в Хмельницком в виде ультразвуковых обследований — органов брюшной полости, щитовидной железы, мочеполовой системы, суставов, сердца. Обследования доступны как для взрослых, так и детей. Медицинский персонал сопровождает пациента на всех этапах – от подготовки к получению результатов.

Записаться на прием к специалистам центра можно онлайн через специальную форму на сайте.Для этого достаточно нажать кнопку "Записаться" на платформе Medics.

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