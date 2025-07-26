У Миколаєві запровадили нову систему оплати за проїзд, тому пасажири були змушені поступово звикати до змін.

Нова система оплати за проїзд у Миколаєві вже змінила звичний ритм пересування містом, повідомляє Politeka.

Замість звичних квитків чи прив’язки до конкретного банку тепер усе працює через універсальний QR-код. Пасажиру достатньо смартфона та кількох секунд, щоб купити квиток. Це нововведення виявилося не лише зручним, а й практичним.

Нова система оплати за проїзд у Миколаєві дала змогу у квітні 2025 року здійснити понад 207 тисяч платежів. Сервіс виявився затребуваним, бо дозволяє не лише розрахуватися за поїздку, а й користуватися пересадками між різними маршрутами без додаткових витрат упродовж півтори години.

Така опція виглядає значно вигіднішою, якщо порівнювати її зі звичайним квитком. Наприклад, паперовий коштує 10 гривень, а безготівковий варіант обходиться лише у 8.

Нова система оплати за проїзд у Миколаєві відкриває користувачам доступ до низки проїзних. Пасажири можуть обрати місячний, семиденний або п’ятнадцятиденний квиток, а також студентський або туристичний абонемент на два чи один день.

Усі ці варіанти передбачені для тих, хто хоче платити менше та не витрачати час у чергах. Ще одне важливе оновлення стосується карток національного кешбеку.

Якщо така картка прив’язана до Apple Pay або Google Pay, її можна без проблем використати під час поїздки. Достатньо відкрити застосунок та відсканувати QR-код у салоні транспорту.

За деталями щодо вартості або форм проїзних містяни можуть звернутись на сайт КП «Миколаївелектротранс». Там доступно пояснено, що і як працює. Якщо ж виникнуть якісь питання, то завжди можна зателефонувати за номером гарячої лінії. Його теж вказано на сайті.

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