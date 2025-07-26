В Николаеве была введена новая система оплаты за проезд, поэтому пассажиры были вынуждены постепенно привыкать к переменам.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве уже изменила привычный ритм передвижения по городу, сообщает Politeka.

Вместо привычных билетов или привязки к конкретному банку, теперь все работает через универсальный QR-код. Пассажиру достаточно смартфона и нескольких секунд, чтобы купить билет.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве позволила в апреле 2025 года осуществить более 207 тысяч платежей. Сервис оказался востребованным, потому что позволяет не только рассчитаться за поездку, но и пользоваться пересадками между разными маршрутами без дополнительных затрат в течение полутора часов.

Такая опция выглядит гораздо более выгодной, если сравнивать ее с обычным билетом. К примеру, бумажный стоит 10 гривен, а безналичный вариант обходится только в 8.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве открывает пользователям доступ к ряду проездных. Пассажиры могут выбрать месячный, семидневный или пятнадцатидневный билет, а также студенческий или туристический абонемент в течение двух или одного дня.

Все эти варианты предназначены для тех, кто хочет платить меньше и не тратить время в очередях. Еще одно важное обновление касается карточек национального кэшбека.

Если такая карта привязана к Apple Pay или Google Pay, ее можно без проблем использовать во время поездки. Достаточно открыть приложение и отсканировать QR-код в салоне транспорта.

За деталями по стоимости или формам проездных горожане могут обратиться на сайт КП «Николаевэлектротранс». Там доступно разъяснено, что и как работает. Если возникнут какие-то вопросы, то всегда можно позвонить по номеру горячей линии. Он тоже указан на сайте.

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