Робота для пенсіонерів у Одесі є не лише джерелом доходу, а й способом підтримувати активність, соціальні зв’язки та самореалізацію.

Робота для пенсіонерів у Одесі стає дедалі доступнішою завдяки відкритим вакансіям у різних сферах, повідомляє Politeka.

Актуальний перелік вакансій надає сайт work.ua.

Компанії готові залучати досвідчених кандидатів старшого віку, пропонуючи гнучкий графік, стабільний дохід і повагу до кожного працівника.

Меблева фірма «Капітал Меблі» запрошує на позицію торгового представника. Потрібен активний фахівець із навичками продажу, знанням технік переговорів, вмінням презентувати продукцію. Робота передбачає поїздки Одесою та регіонами, зустрічі з клієнтами, ведення замовлень і супровід угод. Гарантується компенсація витрат на пальне, офіційне оформлення та бонуси. За відсутності особистого транспорту — надається службовий автомобіль. Оплата на випробувальний період — від 30 тисяч, надалі — 40–50 тис. грн.

«ПивасовЪ» — мережа магазинів напоїв — шукає вантажника. Пропонуються зміни 6/1, із вихідним у неділю. Зарплата — 500 грн за зміну. Потрібен відповідальний, фізично витривалий співробітник. Місце — склад на Старомиколаївській дорозі.

Мережа аптек «Експрес-Мед» пропонує нічну зміну фармацевтам. Бажано мати спеціалізовану освіту, досвід роботи та комунікабельність. Оплата — від 1000 грн за чергування, також передбачені премії. Гнучкий графік, часткова зайнятість, можливість обрати зручний розклад. Адреса — вул. Пастера (поруч з інфекційною лікарнею).

Робота для пенсіонерів у Одесі — це не лише джерело доходу, а й спосіб підтримувати активність, соціальні зв’язки та самореалізацію.

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