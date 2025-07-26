Работа для пенсионеров в Одессе не только источник дохода, но и способ поддерживать активность, социальные связи и самореализацию.

Работа для пенсионеров в Одессе становится все доступнее благодаря открытым вакансиям в разных областях, сообщает Politeka.

Актуальный перечень вакансий предоставляет сайт work.ua.

Компании готовы привлекать опытных кандидатов постарше, предлагая гибкий график, стабильный доход и уважение к каждому работнику.

Мебельная фирма "Капитал Мебель" приглашает на позицию торгового представителя . Нужен активный специалист с навыками продаж, знанием техник переговоров, умением презентовать продукцию. Работа предусматривает поездки по Одессе и регионам, встречи с клиентами, ведение заказов и сопровождение сделок. Гарантируется компенсация расходов на горючее, официальное оформление и бонусы. При отсутствии личного транспорта предоставляется служебный автомобиль. Оплата на испытательный период - от 30 тысяч, в дальнейшем - 40-50 тыс. грн.

«ПивасовЪ» – сеть магазинов напитков – ищет грузчика . Предлагаются изменения 6/1 с выходным в воскресенье. Зарплата - 500 грн в смену. Нужен ответственный, физически выносливый сотрудник. Место – склад на Старо-Николаевской дороге.

Сеть аптек «Экспресс-Мед» предлагает ночную смену фармацевтам . Желательно иметь специализированное образование, опыт работы и коммуникабельность. Оплата – от 1000 грн за дежурство, также предусмотрены премии. Гибкий график, частичная занятость, возможность выбрать удобное расписание. Адрес - ул. Пастера (рядом с инфекционной больницей).

Работа для пенсионеров в Одессе — это не только источник дохода, но способ поддерживать активность, социальные связи и самореализацию.

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