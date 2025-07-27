Безкоштовне житло для переселенців в Запоріжжі може супроводжуватись також і грошовою підтримкою.

Безкоштовне житло для переселенців в Запоріжжі надається внутрішньо переміщеним особам за участі держави, місцевої влади, волонтерських платформ та фізичних осіб, повідомляє Politeka.

За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України, прихисток можливий у закладах приватної, комунальної, державної форм власності, а також у житлі, запропонованому громадянами.

Знайти тимчасове розміщення допоможе платформа "Там, де вас чекають". На ній міститься інформація про кількість доступних прихистків у регіонах, вільні місця, контакти регіональних центрів з розміщення.

Окремий ресурс "Прихисток" дозволяє швидко знайти домівку від фізичних осіб. Потрібно зайти на сайт, обрати пункт "Знайти житло", вказати регіон, кількість осіб і переглянути варіанти. Після цього заявник зв’язується з власником безпосередньо. За таким же принципом працює сервіс "Допомагай", створений волонтерами.

Місцева влада, зокрема обласні військові адміністрації або органи самоврядування, надає соціальне помешкання в місцях компактного поселення. Для отримання цієї можливості внутрішньо переміщені особи повинні повідомити відповідальних людей під час евакуації, звернутися до гуманітарного штабу або зателефонувати на гарячу лінію.

Безкоштовне житло для переселенців в Запоріжжі може супроводжуватись також і грошовою підтримкою. Для оформлення допомоги слід звертатися до територіальних управлінь соціального захисту. Власники, які надали прихисток, можуть отримати компенсацію — інструкція доступна на сайті "Прихисток".

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