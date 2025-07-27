Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье может сопровождаться денежной поддержкой.

Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье предоставляется внутренне перемещенным лицам с участием государства, местных властей, волонтерских платформ и физических лиц, сообщает Politeka.

По информации Министерства развития общин и территорий Украины, убежище возможно в заведениях частной, коммунальной, государственной форм собственности, а также в жилье, предложенном гражданами.

Найти временное размещение поможет платформа "Там, де вас чекають" . На ней содержится информация о количестве доступных приютов в регионах, свободных местах, контактах региональных центров размещения.

Отдельный ресурс "Прихисток" позволяет быстро найти дом от физических лиц. Нужно зайти на сайт, выбрать пункт "Найти жилье", указать регион, количество человек и просмотреть варианты. После этого заявитель напрямую связывается с собственником. По такому же принципу работает сервис "Допомагай", созданный волонтерами.

Местные власти, в частности областные военные администрации или органы самоуправления, предоставляют социальные дома в местах компактного поселения. Для получения этой возможности внутренне перемещенные лица должны сообщить ответственным людям во время эвакуации, обратиться в гуманитарный штаб или позвонить по телефону на горячую линию.

Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье может сопровождаться денежной поддержкой. Для оформления помощи следует обращаться в территориальные управления социальной защиты. Владельцы, предоставившие убежище, могут получить компенсацию — инструкция доступна на сайте "Прихисток".

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