Графік відключення світла в Запорізькій області з 25 по 28 липня передбачає точкові знеструмлення задля безпечного та якісного функціонування електросистеми.

Згідно з графіком відключення світла в Запорізькій області з 25 по 28 липня, у низці населених пунктів буде призупинено подачу електроенергії у зв’язку з ремонтними роботами на обладнанні, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

25 липня з 09:00 до 16:00 електроенергії не буде у с. Степне (повністю), а також у с. Розумівка – по вулицях Зелена, Мельнична, Миру, Піщана та Шевченка. Відключення також охоплять с. Нове Запоріжжя – вулиці Нова та Першотравнева, с. Новопетрівка – вул. Вишнева, с. Відрадне – вул. Горького і Яблунева.

28 липня з 09:00 до 17:00 електропостачання буде припинено повністю у селах Новосергіївка, Смоляне, Уділенське та Долинське. У селі Розумівка без світла залишиться вул. Щаслива.

Водночас великі знеструмлення очікують у с. Нижня Хортиця – на понад 15 вулицях: Будівельників, Вишнева, Дніпровська, Кооперативна, Магістральна, Межева, Поштова, Спортивна, Стадіонна, Українська, Центральна, Черноволенко, Щаслива, провулках Бригадному, Лиманному, Дачному, Піщаному та в с/т «Ентузіаст».

Такі роботи є частиною регламентного технічного обслуговування ліній та електрообладнання. У разі виникнення додаткових питань мешканці можуть звертатися до місцевого оператора розподільчих мереж.

Графік відключення світла в Запорізькій області з 25 по 28 липня передбачає точкові знеструмлення задля безпечного та якісного функціонування електросистеми. Рекомендуємо врахувати ці дати під час планування побутових справ. Зокрема варто подбати про зарядку гаджетів та інші справи, які пов'язані з наявністю електроенергії.

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