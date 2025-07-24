График отключения света в Запорожской области с 25 по 28 июля предусматривает точечное обесточивание для безопасного и качественного функционирования электросистемы.

Согласно графику отключения света в Запорожской области с 25 по 28 июля, в ряде населенных пунктов будет приостановлена подача электроэнергии в связи с ремонтными работами на оборудовании, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

25 июля с 09.00 до 16.00 электроэнергии не будет в с. Степное (полностью), а также в с. Умовка – по улицам Зеленая, Мельничная, Мира, Песчаная и Шевченко. Отключения также охватят с. Новое Запорожье – улицы Новая и Первомайская, с. Новопетровка – ул. Вишневая, с. Отрадное – ул. Горького и Яблонева.

28 июля с 09:00 до 17:00 электроснабжение будет прекращено полностью в селах Новосергеевка, Смоляное, Удиленское и Долинское. В селе Разумовка без света останется ул. Счастливая.

В то же время большие обесточения ожидают в с. Нижняя Хортица – более чем на 15 улицах: Строителей, Вишневая, Днепровская, Кооперативная, Магистральная, Межевая, Почтовая, Спортивная, Стадионная, Украинская, Центральная, Черноволенко, Счастливая, переулках Бригадном, Лиманном, Дачном, Песчаном и в с/т.

Такие работы являются частью регламентного технического обслуживания линий и электрооборудования. В случае возникновения дополнительных вопросов жители могут обращаться к местному оператору распределительных сетей.

График отключения света в Запорожской области с 25 по 28 июля предусматривает точечное обесточивание для безопасного и качественного функционирования электросистемы. Рекомендуем учесть эти даты при планировании бытовых дел. В частности, стоит позаботиться о зарядке гаджетов и других делах, связанных с наличием электроэнергии.

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