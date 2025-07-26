Дефіцит продуктів у Полтавській області, зокрема яблук, впливає не лише на роздрібні ціни, а й на споживчі звички.

Дефіцит продуктів у Полтавській області, як і в інших регіонах України, дедалі відчутніший, адже яблука, які колись вважалися доступним фруктом, перетворюються на дорогий делікатес, повідомляє Politeka.

Станом на липень середня ціна на цей продукт сягнула 85,20 грн за кілограм, що більш ніж утричі перевищує торішню вартість.

За даними "Hromadske", така ситуація зумовлена відсутністю вітчизняного врожаю. Українські ринки наразі заповнені переважно імпортом, зокрема продукцією з Польщі. Олександр Хорєв, представник EastFruit Weekly Ukraine, наголосив, що практично вся внутрішня пропозиція формується за рахунок іноземних поставок. А от локальні фермери скорочують площі садів, що значно зменшує обсяг власного виробництва.

Ще рік тому вартість кілограма у червні становила 28,11 грн, а сьогодні — 85,20 грн. При цьому банани, які раніше вважалися дорожчою альтернативою, коштують у середньому 74,15 грн/кг, що робить яблука ще менш доступними для споживачів.

Аграрний фахівець Іван Томич вказує на кілька ключових причин такого становища: старіння плодових дерев, недостатні інвестиції у нові насадження та загальне зниження зацікавленості в розвитку галузі. За його словами, без стратегічної підтримки з боку держави ситуація лише погіршуватиметься.

Також аналітики зазначають, що ці фрукти можуть остаточно закріпитися в ціновій категорії так званих "преміум-фруктів", доступних не всім. У супермаркетах помітна залежність від польської продукції, а вітчизняні фрукти поступово зникають із прилавків.

Дефіцит продуктів у Полтавській області, зокрема яблук, впливає не лише на роздрібні ціни, а й на споживчі звички. Більшість родин змушена шукати дешевші замінники або обмежувати споживання. Якщо тенденція триватиме, українське яблуко ризикує втратити своє традиційне місце на столах громадян.

Джерело: Hromadske

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