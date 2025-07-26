Дефицит продуктов в Полтавской области, в частности, яблок, влияет не только на розничные цены, но и на потребительские привычки.

Дефицит продуктов в Полтавской области, как и в других регионах Украины, все ощутимее, ведь яблоки, когда-то считавшиеся доступным фруктом, превращаются в дорогой деликатес, сообщает Politeka.

По состоянию на июль средняя цена на этот продукт достигла 85,20 грн за килограмм, что более чем втрое превышает прошлогоднюю стоимость.

По данным "Hromadske", подобная ситуация обусловлена отсутствием отечественного урожая. Украинские рынки заполнены преимущественно импортом, в частности продукцией из Польши. Александр Хорев, представитель EastFruit Weekly Ukraine, отметил, что практически все внутреннее предложение формируется за счет иностранных поставок. А вот локальные фермеры сокращают площади садов, что значительно уменьшает объем собственного производства.

Еще год назад стоимость килограмма в июне составила 28,11 грн, а сегодня – 85,20 грн. При этом бананы, ранее считавшиеся более дорогой альтернативой, стоят в среднем 74,15 грн/кг, что делает яблоки еще менее доступными для потребителей.

Аграрный специалист Иван Томич отмечает несколько ключевых причин такого положения: старение плодовых деревьев, недостаточные инвестиции в новые насаждения и общее снижение заинтересованности в развитии отрасли. По его словам, без стратегической поддержки со стороны государства ситуация будет только ухудшаться.

Также аналитики отмечают, что эти фрукты могут окончательно закрепиться в ценовой категории так называемых премиум-фруктов, доступных не всем. В супермаркетах заметна зависимость от польской продукции, а отечественные фрукты постепенно исчезают с прилавков.

Дефицит продуктов в Полтавской области, в частности, яблок, влияет не только на розничные цены, но и на потребительские привычки. Большинство семей вынуждены искать более дешевые заменители или ограничивать потребление. Если тенденция будет продолжаться, украинское яблоко рискует лишиться своего традиционного места на столах граждан.

Источник: Hromadske

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