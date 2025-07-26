Обмеження руху транспорту в Чернівцях діятимуть на різний термін в залежності від вулиці.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях введено на декількох важливих ділянках доріг у місті, проте незручності носять тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Із метою покращення інфраструктури тривають активні ремонтні роботи, у зв’язку з чим запроваджено як повне, так і часткове перекриття пересування транспорту на низці вулиць міста. Водіям та пішоходам варто заздалегідь враховувати зміни під час планування своїх маршрутів.

Повністю перекрито дорогу на вулицях Сіді Таль та Адама Міцкевича. Обмеження руху транспорту в Чернівцях діятимуть до 29 серпня.

Причина перекриття — капітальні ремонтні роботи. Зокрема, на прилеглій вулиці Лесі Українки облаштовуватимуть підвищені пішохідні переходи та оновлюватимуть тротуари. Ремонтні роботи проводяться масштабно, тому проїзд транспорту перекрито повністю без винятків. Мешканцям і водіям, які регулярно користуються цими маршрутами, рекомендовано заздалегідь продумати альтернативні шляхи об’їзду.

Також діють часткові тимчасові обмеження руху транспорту в Чернівцях на наступних ділянках:

– вулиця Вокзальна (від будинку №38 до №38-А). Роботи триватимуть до 30 липня 2025 року. Причина — ремонт зливового перехвату. У зв’язку з цим пересування на цій ділянці ускладнено.

– перехрестя вулиць Еміля Тангля та Миколи Ткача. На цій ділянці триватиме поточний ремонт дорожнього покриття до 1 жовтня 2025 року. Очікуються часткові ускладнення.

Міські служби звертаються до мешканців з проханням поставитися до тимчасових незручностей із розумінням. Роботи мають на меті підвищити безпеку та комфорт усіх учасників дорожнього пересування.

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