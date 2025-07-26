Ограничения движения транспорта в Черновцах будут действовать на разный срок в зависимости от улицы.

Ограничения движения транспорта в Черновцах введены на нескольких важных участках дорог в городе, однако неудобства носят временный характер, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте городского совета.

С целью улучшения инфраструктуры продолжаются активные ремонтные работы, в связи с чем введено как полное, так и частичное перекрытие передвижения транспорта по ряду улиц города. Водителям и пешеходам следует заранее учитывать изменения при планировании своих маршрутов.

Полностью перекрыта дорога на улицах Сиди Таль и Адама Мицкевича. Ограничения движения транспорта в Черновцах будут действовать до 29 августа.

Причина перекрытия – капитальные ремонтные работы. В частности, на близлежащей улице Леси Украинки будут обустраивать повышенные пешеходные переходы и будут обновлять тротуары. Ремонты производятся масштабно, поэтому проезд перекрыт полностью без исключений. Жителям и водителям, регулярно пользующимся этими маршрутами, рекомендовано заранее продумать альтернативные пути объезда.

Также действуют частичные временные ограничения движения транспорта в Черновцах на следующих участках:

– ул. Вокзальная (от дома №38 до №38-А). Работы продлятся до 30 июля 2025 года. Причина – ремонт ливневого перехвата. В связи с этим передвижение на этом участке затруднено.

– перекресток улиц Эмиля Тангля и Николая Ткача. На этом участке продлится текущий ремонт дорожного покрытия до 1 октября 2025 года. Ожидаются частичные осложнения.

Городские службы обращаются к жителям с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием. Цель работы - повысить безопасность и комфорт всех участников дорожного передвижения.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Новый график движения поездов из Киева: Укрзализныця предупредила об изменениях и объявила расписание.

Также Politeka сообщала, Новый график движения транспорта в Днепре: пассажирам назвали даты важных изменений.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов на Днепропетровщине: чего ждать пассажирам на популярных маршрутах.