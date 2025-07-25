Щоб отримати ваучер на безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області, необхідно пройти реєстрацію

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати через ваучери, які треба використати на придбання товарів, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли на сторінці фонду «Крок з Надією» в Фейсбук.

Міжнародний благодійний фонд «Крок з Надією» запустив новий гуманітарний проєкт, орієнтований на підтримку соціально вразливих верств населення. У межах цієї ініціативи внутрішньо переміщені особи та пенсіонери, які проживають у Дніпрі та області, можуть отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області завядки ваучерам номіналом 440 гривень.

Ці ваучери можна використати для самостійного придбання необхідних товарів у магазинах мережі АТБ, що дозволяє людям обрати саме ті продукти, які їм найбільше потрібні.

Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки підтримці партнерів — Mennonite Central Committee (MCC), Canadian Foodgrains Bank та компанії АТБ. Спільними зусиллями вдалося створити дієвий механізм допомоги, який дійсно відповідає на потреби тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Продуктовий ваучер — це не лише форма матеріальної підтримки, а й важлива можливість для кожної людини самостійно обрати продукти харчування для себе та своєї родини. Це прояв турботи, поваги до людської гідності та свободи вибору.

Щоб отримати ваучер на безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області, необхідно пройти реєстрацію через спеціальний чат-бот у месенджері Telegram. Перейшовши за відповідним посиланням, ви зможете слідувати покроковій інструкції та подати заявку на участь у програмі.

Додаткову інформацію також можна отримати за телефоном гарячої лінії. Номер для довідок — нуль шістдесят три триста тридцять шість п’ятдесят вісім двадцять дев’ять. Дзвінки приймаються з понеділка по четвер з тринадцятої до вісімнадцятої години.

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