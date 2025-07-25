Чтобы получить ваучер на бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области, необходимо пройти регистрацию

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области можно получить через ваучеры, которые нужно использовать для приобретения товаров, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали на странице фонда «Крок з Надією» в Фейсбуке.

Международный благотворительный фонд «Крок з Надією» запустил новый гуманитарный проект, ориентированный на поддержку социально уязвимых слоев населения. В рамках этой инициативы внутренне перемещенные лица и пенсионеры, проживающие в Днепре и области могут получить бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области с помощью ваучеров номиналом 440 гривен.

Эти ваучеры можно использовать для самостоятельного приобретения необходимых товаров в магазинах сети АТБ, что позволяет людям выбрать именно те продукты, которые им наиболее нужны.

Реализация этого проекта стала возможной благодаря поддержке партнеров – Mennonite Central Committee (MCC), Canadian Foodgrains Bank и компании АТБ. Совместными усилиями удалось создать действенный механизм помощи, действительно отвечающий на нужды тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Продуктовый ваучер — не только форма материальной поддержки, но и важная возможность для каждого человека самостоятельно выбрать продукты питания для себя и своей семьи. Это проявление заботы, уважения к человеческому достоинству и свободе выбора.

Чтобы получить сертификат на бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области, необходимо пройти регистрацию через специальный чат-бот в мессенджере Telegram. Перейдя по соответствующей ссылке, вы сможете следовать пошаговой инструкции и подать заявку на участие в программе.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии. Номер для справок – ноль шестьдесят три триста тридцать шесть пятьдесят восемь двадцать девять. Звонки принимаются с понедельника по четверг с тринадцати до восемнадцати часов.

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