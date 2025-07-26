Наразі безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Харківській області доставляються до низки громад у регіоні.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Харківській області надається благодійною організацією ASB Ukraine у співпраці з їхніми партнерами, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації у Фейсбук.

Однією з ключових цілей діяльності ASB Ukraine є надання допомоги тим, хто найбільше постраждав від збройного конфлікту — соціально вразливим категоріям населення, що проживають на прифронтових територіях. Ця мета реалізується в рамках проєкту під назвою «Надання екстреної допомоги людям, які постраждали від конфлікту, у прифронтових районах Харківської та Донецької областей та внутрішньо переміщеним особам, які проживають у центральних регіонах України».

Проєкт втілюється організацією ASB Ukraine у партнерстві з благодійною організацією Eleos-Ukraine та за фінансової підтримки гуманітарного альянсу Aktion Deutschland Hilft.

На фотографіях, зроблених під час реалізації проєкту, можна побачити мешканців, які отримують необхідну підтримку — зокрема, безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Харківській області та засоби гігієни. Ця допомога часто стає справжнім порятунком для родин, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Наразі безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Харківській області доставляються до низки громад у регіонах, які продовжують жити під загрозою обстрілів або приймають велику кількість внутрішньо переміщених осіб. У Харківській області підтримку отримують мешканці Дергачівської та Богодухівської громад, а також жителі міста Харкова.

Детальніше про можливість отримання допомоги або умови її надання можна дізнатися, звернувшись на гарячу лінію організації, вказану в повідомленні.