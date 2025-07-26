Теперь бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области доставляются в ряд общин в регионе.

Бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области предоставляется благотворительной организацией ASB Ukraine в сотрудничестве с их партнерами, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.

Одной из ключевых целей деятельности ASB Ukraine является оказание помощи наиболее пострадавшим от вооруженного конфликта — социально уязвимым категориям населения, проживающим на прифронтовых территориях. Эта цель реализуется в рамках проекта под названием «Оказание экстренной помощи пострадавшим от конфликта людям в прифронтовых районах Харьковской и Донецкой областей и внутренне перемещенным лицам, проживающим в центральных регионах Украины».

Проект реализуется организацией ASB Ukraine в партнерстве с благотворительной организацией Eleos-Ukraine и при финансовой поддержке гуманитарного альянса Aktion Deutschland Hilft.

На фотографиях, сделанных при реализации проекта, можно увидеть жителей, получающих необходимую поддержку — в частности, бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области и средства гигиены. Эта помощь часто становится настоящим спасением для семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Теперь бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области доставляются в ряд общин в регионах, которые продолжают жить под угрозой обстрелов или принимают большое количество внутренне перемещенных лиц. Поддержку получают жители Дергачевской и Богодуховской общин, а также жители Харькова.

Более подробно о возможности получения помощи или условиях ее предоставления можно узнать, обратившись на горячую линию фонда, указанную в сообщении.