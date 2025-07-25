В Полтавской области вскоре введут ограничение движения, так что местным жителям придется терпеть продолжительные неудобства.

Ограничения движения в Полтавской области коснутся и города, и междугородних маршрутов, сообщает Politeka.

В Полтаве планируется перекрытие улицы Короленко, а на дорогах Полтавской области уже действуют ограничения движения для крупногабаритного транспорта.

Так, с 28 июля на улице Короленко начинаются работы по ремонту теплосети. Согласно решению членов исполкома, ограничения движения в Полтавской области предполагают, что для транспорта закроют проезд полностью от дома 9/12 до дома 20.

Ремонтные мероприятия будет проводить предприятие «Полтаватеплоэнерго». Если при ремонте не обнаружат новых повреждений, дорогу планируют открыть через две недели после старта работ. Пока официально перекрытие согласовано до 18 августа.

Кроме того, введены также летние запреты на больших трассах региона. С 4 июля действует временный запрет на передвижение грузовиков массой более 24 тонн. Причина в жаркую погоду.

Когда столбик термометра уверенно приближается к 28 градусам, асфальт начинает разрушаться гораздо быстрее. Чтобы избежать проблем с покрытием, крупногабаритному транспорту не разрешается курсирование с 10:00 до 22:00.

Эти правила распространяются на две важные трассы государственного значения. Речь идет о маршруте М-03 Киев-Харьков Довжанский, а также дороге М-22 Полтава-Александрия. Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в регионе.

Это не распространяется на транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы.

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