Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области - шанс получить временную поддержку в сложных обстоятельствах.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области доступно в рамках гуманитарной инициативы Emergency Appeal 2025, которую реализует организация Caritas-Spes Kharkiv, сообщает Politeka.

Об этом информируют на странице Каритас-Спес Харьков в Фейсбуке.



Программа направлена на поддержку жителей, пострадавших из-за боевых действий в прифронтовых общинах региона. Получить выплату могут граждане, лишившиеся жилья, были ранены или эвакуировались не позднее 30 дней назад.

Участие разрешено жителям Харьковского, Изюмского, Чугуевского, Купянского, Богодуховского районов. В частности, это касается территориальных общин, перечисленных в списке Каритас-Спес. Помощь оказывается только тем, кто не пользовался поддержкой других учреждений за последние три месяца. Информация проверяется, поэтому важно представлять правдивые данные.

Каждый участник имеет право на 10 800 гривен (по 3 600 ежемесячно в течение трех месяцев). Можно зарегистрировать максимум четырех членов семьи. Для оформления заявки нужны документы: паспорт, идентификационный код, реквизиты счета и справка ВПЛ — если человек недавно эвакуирован. Дополнительно необходимо предоставить два документа, подтверждающих принадлежность к категории уязвимых.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области – это шанс получить временную поддержку в сложных обстоятельствах. Консультации можно получить с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

Для получения помощи украинцам следует обращаться за указанным телефоном или на официальном сайте этого проекта.

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