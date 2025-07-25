Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области доступно в рамках гуманитарной инициативы Emergency Appeal 2025, которую реализует организация Caritas-Spes Kharkiv, сообщает Politeka.

Об этом информируют на странице Каритас-Спес Харьков в Фейсбуке.

Программа направлена на поддержку жителей, пострадавших из-за боевых действий в прифронтовых общинах региона. Получить выплату могут граждане, лишившиеся жилья, были ранены или эвакуировались не позднее 30 дней назад.

Участие разрешено жителям Харьковского, Изюмского, Чугуевского, Купянского, Богодуховского районов. В частности, это касается территориальных общин, перечисленных в списке Каритас-Спес. Помощь оказывается только тем, кто не пользовался поддержкой других учреждений за последние три месяца. Информация проверяется, поэтому важно представлять правдивые данные.

деньги

Каждый участник имеет право на 10 800 гривен (по 3 600 ежемесячно в течение трех месяцев). Можно зарегистрировать максимум четырех членов семьи. Для оформления заявки нужны документы: паспорт, идентификационный код, реквизиты счета и справка ВПЛ — если человек недавно эвакуирован. Дополнительно необходимо предоставить два документа, подтверждающих принадлежность к категории уязвимых.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области – это шанс получить временную поддержку в сложных обстоятельствах. Консультации можно получить с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

Для получения помощи украинцам следует обращаться за указанным телефоном или на официальном сайте этого проекта.

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