Прогноз погоды в Днепре на неделю с 28 июля по 3 августа составили синоптики и предупредили горожан.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 28 июля по 3 августа сделали синоптики и рассказали, стоит ли ожидать погодных сюрпризов на этой неделе, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Днепре на неделю с 28 июля по 3 августа. Начнется все с жаркой поры. В понедельник 28 числа: в утро небо в Днепре будет ясным, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Без осадков. Температура воздуха достигает максимума +34°C.

Во вторник, 29.07: воздух прогреется до +35°C. Небо будет ясным до самого завершения дня. Без осадков.

Среда, 30.07 : небосвод будет держаться ясным до самого завершения дня. Дождей не прогнозируется. Температурные колебания от +22 до +33°C.

Четверг, 31 июля: на небосводе не появится ни одного облака. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +23…+31°C. По народной примете, если второй месяц лета был жарким, зима будет морозной.

В пятницу, 01.08: чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но вечером снова прояснится. Температура воздуха будет держаться в пределах +23…+30°C.

Суббота, 02.08: утро и вечер в городе будут ясными, днем ожидается облачность. Температура будет колебаться от +22 до +29°C.

В воскресенье 03.08: чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но вечером снова прояснится. Температурные показатели от +21 до +29°C. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и весна будет хорошей. Итак, прогноз погоды в Днепре на неделю с 28 июля по 3 августа сулит стабильную жаркую сухую пору.

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