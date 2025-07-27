График отключения воды на неделю с 28 июля по 3 августа в Харькове уже опубликовали, так что рассказываем подробнее.

Местным придется запастись терпением, ведь график отключения воды на неделю с 28 июля по 3 августа в Харькове охватывает десятки улиц и сотни домов в разных районах города, сообщает Politeka.

Как информируют на портале 1562, часть ограничений уже стартовала, но график отключения воды на неделю в Харькове будет включать даты с 28 июля по 3 августа.

Причина заключается в плановых ремонтах на теплосетях и аварийных работах, проводимых в рамках подготовки к зиме. В графике отключения воды на неделю с 28 июля по 3 августа в Харькове оказались жилые дома по улице Молочной, в том числе дома 3, 3 корп 1, 2 и 3, а также всего восемь секций под №11.

Без горячего душа останутся жители Молочной, 3, Георгия Тарасенко, 43 и 98, проспекте Льва Ландау, Аэрокосмическом проспекте, 191, 191-А, 193, 193-А, 95-А, 199, 199-А. Здесь ремонт продолжается еще с 24.07 и продлится до вечера 4.08.

Самые масштабные работы разворачиваются в районе переулка Двадцать Третьего августа. Ограничения охватывают все дома переулка, а также несколько десятков адресов по проспекту Науки, улицам Отакара Яроша.

Также неудобства будут ждать жителей Очаковска, Сумгаитска, Деревянко, Космонавтов, Старицкого, Профессорская, Клочковская, Двадцать Третьего Августа, Станислава Парталы, Мозаичный, Часовых Неба, Гаспринского, Генриха Алтуняна, Александра Олеся.

Здесь также похожая ситуация, ведь теплого душа нет еще с 23.07 и это опять-таки продолжится до 4.08. Кроме того, ограничения также включают аварийные работы.

Горячее водоснабжение отключили и по следующим адресам: Сомовская 12-Б, 37/39, Чигирина Юлия 10-А, Сергеевская 3-Б, 8, 8-А, Харьковская набережная 16, Героев Харькова 39, 57/63, 85, 81, 9 131-Б, 131-Г, Металлиста 12, Искринская 17, 17 корп 2, Искринский переулок 19-Ж, 19-Б, 19-В, 19-Г, Малиновская 19, Вознесенская 1-А. Здесь восстановление также ожидается в 23:55 4.08.

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