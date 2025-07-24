Графік відключення води у Чернігові з 25 по 31 липня допоможе планувати повсякденні справи та уникнути незручностей під час проведення ремонтних робіт.

За графіком відключення води у Чернігові з 25 по 31 липня, у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводах, мешканці кількох вулиць тимчасово залишаться без водопостачання, повідомляє Politeka.

Таку інформацію оприлюднив Чернігівводоканал на офіційному каналі в Телеграм.

25 липня з 09:00 до 12:00 через заміну крану на водопроводі Ду=200 мм по вул. Шевченка, 198А, не буде води у приватних будинках на вул. Механізаторів (будинки №5–18), вул. Шевченка (№115–200), провулку Механізаторів (№4–19), а також у юридичних споживачів за адресами вул. Шевченка, 162 та 162 корп. 2. У цей час можливо зниження тиску та поява осаду у воді у будинках на вул. Кривоноса та провулку Кривоноса.

Також 29 липня з 09:00 до 20:00, а 31 липня водопостачання буде відсутнє у багатоповерхових будинках за адресами вул. Самострова, 11 та 13, у зв’язку з заміною водопровідного вводу на трубі Ду=100 мм.

Мешканцям рекомендують заздалегідь зробити запас питної води. Для додаткових консультацій працює гаряча лінія.

Графік відключення води у Чернігові з 25 по 31 липня допоможе планувати повсякденні справи та уникнути незручностей під час проведення ремонтних робіт. Жителям варто поставитися до ситуації з розумінням.

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