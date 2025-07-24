График отключения воды в Чернигове с 25 по 31 июля поможет планировать повседневные дела и избежать неудобств при проведении ремонтных работ.

По графику отключения воды в Чернигове с 25 по 31 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводах жители нескольких улиц временно останутся без водоснабжения, сообщает Politeka.

Такую информацию обнародовал Черниговводоканал на официальном канале в Телеграмме.

25 июля с 09:00 до 12:00 из-за замены крана на водопроводе Ду=200 мм по ул. Шевченко, 198А, не будет воды в частных домах по ул. Механизаторов (дома №5-18), ул. Шевченко (№115–200), переулке Механизаторов (№4–19), а также у юридических потребителей по адресу ул. Шевченко, 162 и 162 корп. 2. В настоящее время возможно снижение давления и появление осадка в воде в домах по ул. Кривонос и переул Кривонос.

Также 29 июля с 09:00 до 20:00, а 31 числа водоснабжение будет отсутствовать в многоэтажных домах по адресу ул. Самостроевая, 11 и 13, в связи с заменой водопроводного ввода на трубе Ду=100 мм.

Местным жителям рекомендуют заранее произвести запас питьевой воды. Для дополнительных консультаций работает горячая линия.

График отключения воды в Черниговской области с 25 по 31 июля поможет планировать повседневные дела и избежать неудобств при проведении ремонтных работ. Жителям также следует отнестись к ситуации с пониманием.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.