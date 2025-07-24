Рішення щодо обмеження руху в Чернігівській області ще не ухвалено.

В Українірозглядають можливість запровадити обмеження руху в Чернігівській області, зокрема щодо пересування мототехніки в період сигналу «Повітряна тривога», повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Ніжинська міська рада.

Такий крок ініційовано після звернень від військових: шум двигунів значно ускладнює роботу протиповітряної оборони, впливаючи на здатність виявляти цілі.

Про це поінформувала міська рада. Керівництво громади доручило виконавчим органам спільно з Національною поліцією вивчити можливість часткової або повної заборони руху мотоциклів під час тривоги. Аналогічні рішення вже діють у ряді населених пунктів області, зокрема у Плисках.

Під час наради обговорювали також додаткові теми. Зокрема, завершено огляд 284 укриттів. Мешканців багатоповерхових будинків закликали не нехтувати сигналами повітряної небезпеки. Через дефіцит матеріалів тимчасово припинено ремонти прибудинкових проїздів. Водночас комунальники планують нанести розмітку на вулицях уже найближчим часом.

Водоканал відзвітував про заміну 120 метрів трубопроводу по Чернігівській. Медичні установи прийняли понад 9 тисяч пацієнтів. Зафіксовано спад захворюваності на гострі вірусні інфекції.

Рішення щодо обмеження руху в Чернігівській області ще не ухвалено. Якщо ініціативу підтримають, про це повідомлять офіційно.

До слова, в Чернігові також доступне отримання грошової підтримки.

Ініціатива передбачає одноразову грошову виплату для вимушено переміщених осіб, які змінили місце проживання протягом останнього пів року в межах країни, а також тих, хто повернувся до постійного житла — включно з людьми, які раніше виїжджали за кордон.

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