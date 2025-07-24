Решение об ограничении движения в Черниговской области еще не принято.

В Украине рассматривают возможность ввести ограничение движения в Черниговской области, в частности, по передвижению мототехники в период сигнала «Воздушная тревога», сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Нежинский городской совет.

Такой шаг инициирован после обращений от военных: шум двигателей значительно усложняет работу противовоздушной обороны, влияя на способность выявлять цели.

Об этом проинформировал городской совет. Руководство общества поручило исполнительным органам совместно с Национальной полицией изучить возможность частичного или полного запрета движения мотоциклов во время тревоги. Аналогичные решения уже действуют в ряде населенных пунктов области, в том числе в Плисках.

В ходе совещания обсуждались также дополнительные темы. В частности, завершен обзор 284 укрытий. Жителей многоэтажных домов призвали не пренебрегать сигналами воздушной опасности. Из-за дефицита материалов временно прекращены ремонты придомовых проездов. В то же время, коммунальщики планируют нанести разметку на улицах уже в ближайшее время.

Водоканал отчитался о замене 120 метров трубопровода по Черниговской. Медицинские учреждения приняли более 9 тысяч пациентов. Зафиксирован спад заболеваемости острыми вирусными инфекциями.

Решение об ограничении движения в Черниговской области еще не принято. Если инициативу поддержат, об этом сообщат официально.

Кстати, в Чернигове также доступно получение денежной поддержки.

Инициатива предусматривает единовременную денежную выплату для вынужденно перемещенных лиц, сменивших место жительства в течение последнего полугода в пределах страны, а также вернувшихся в постоянное жилье — включая людей, которые раньше выезжали за границу.

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