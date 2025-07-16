Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області від УВКБ ООН є важливою частиною підтримки людей, які найбільше постраждали внаслідок війни.

Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області доступна в межах багатоцільової програми від УВКБ ООН, яка спрямована на підтримку вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на офіційному каналі.

Ініціатива передбачає одноразову грошову виплату для вимушено переміщених осіб, які змінили місце проживання протягом останнього пів року в межах країни, а також тих, хто повернувся до постійного житла — включно з людьми, які раніше виїжджали за кордон.

Учасникам надається 3600 гривень щомісяця на кожного члена родини протягом тримісячного періоду, що у підсумку становить 10 800 гривень на особу. Збір даних для участі у програмі здійснює благодійний фонд "Право на захист", офіційний партнер УВКБ ООН.

Щоб з’ясувати відповідність критеріям, варто пройти ознайомчий опитувальник за посиланням. Однак остаточне подання заявки можливе лише особисто в пункті реєстрації — за наявності оригіналів усіх документів. Обов’язкова присутність усіх членів домогосподарства. У випадку, якщо хтось із родини є маломобільним, допускається реєстрація за довіреністю й наданням медичної довідки.

Необхідно мати при собі:

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

індивідуальний податковий номер;

документи на дітей (якщо є);

рахунок банку (не "єПідтримка");

довідки, що засвідчують вразливий статус;

номер мобільного.

Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області від УВКБ ООН є важливою частиною підтримки людей, які найбільше постраждали внаслідок війни. Хоча довідка ВПО не є обов’язковою, рекомендується її оформити заздалегідь.

Прийом громадян здійснюється в офісі за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 17. Час роботи — понеділок і вівторок з 09:00 до 16:00. Наразі пункт працює у режимі надання консультацій. Для оновленої інформації стежте за повідомленнями в телеграм-каналі.

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