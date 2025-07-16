Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области от УВКБ ООН является важной частью поддержки людей, наиболее пострадавших в результате войны.

Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области доступна в рамках многоцелевой программы от УВКБ ООН, направленной на поддержку уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на официальном канале .

Инициатива предусматривает единовременную денежную выплату для вынужденно перемещенных лиц, сменивших место жительства в течение последнего полугода в пределах страны, а также вернувшихся в постоянное жилье — включая людей, которые раньше выезжали за границу.

Участникам предоставляется 3600 гривен ежемесячно на каждого члена семьи в течение трехмесячного периода, что в итоге составляет 10 800 гривен на человека. Сбор данных для участия в программе осуществляется благотворительным фондом "Право на защиту", официальным партнером УВКБ ООН.

Чтобы выяснить соответствие критериям, следует пройти ознакомительный опросник по ссылке . Однако окончательная подача заявки возможна только лично в пункте регистрации — при наличии оригиналов всех документов. Обязательно присутствие всех членов домохозяйства. В случае, если кто-то из семьи маломобильный, допускается регистрация по доверенности и предоставлению медицинской справки.

Необходимо иметь при себе:

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

индивидуальный налоговый номер;

документы на детей (если есть);

счет банка (не "поддержка");

справки, удостоверяющие уязвимый статус;

номер мобильного.

Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области от УВКБ ООН является важной частью поддержки людей, наиболее пострадавших в результате войны. Хотя справка ВПЛ не обязательна, рекомендуется ее оформить заранее.

Прием граждан осуществляется в офисе по адресу: Чернигов, ул. Гетьмана Полуботка, 17. Время работы - понедельник и вторник с 09:00 до 16:00. В настоящее время пункт работает в режиме предоставления консультаций. Для обновленной информации следите за сообщениями в телеграмме.

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