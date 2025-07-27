Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области остается важным ресурсом поддержки в период войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области продолжают предоставлять неравнодушные граждане, сообщает Politeka.

Информация об актуальных объявлениях размещена на сайте Допомагай .

В регионе доступны несколько вариантов временного размещения, в частности, в селах Староконстантиновского района и Каменце-Подольском. Речь идет о полностью обустроенных домах со всеми необходимыми удобствами для проживания внутри перемещенных лиц.

В Старом Острополе предлагают дом на три комнаты площадью 110 кв. В доме есть кухня, санузел, электричество, водоснабжение, газ, а также сад, виноградник и приусадебная территория. Рядом школа, магазины, почтовые отделения, медицинское учреждение, кафе. До реки пешком пять минут. Принимают разные категории — от семей с детьми до пожилых людей.

В селе Староконстантиновского района еще один дом готов предоставить убежище четырем людям. В доме есть две просторные комнаты, кухня, ванная комната, доступ к интернету. Недалеко находятся детский сад, учебное заведение, магазины, рынок, транспортная остановка, станция техобслуживания.

Также в Каменце-Подольском на Шевченко, 77, местный житель предоставляет простор в кирпичном доме. Преимущество – возможность приема мужчин, сирот, комиссованных военных. Предусмотрена опция оздоровления для зависимых по согласованию с родственниками. Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области остается важным ресурсом поддержки в период войны.

Все желающие могут обращаться за указанными объявлениями, чтобы получить убежище и поддержку в сложное время.

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